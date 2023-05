Europa League: Mendilibar "Siviglia favorito per la sua storia"

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - "Stiamo seguendo il piano per arrivare alla finale nel modo migliore possibile. Abbiamo giocato ieri, giocheremo sabato e poi la finale mercoledì. È un programma molto serrato, ma sono felice perché è stretto per il fatto di essere arrivati in finale". Così, l'allenatore del Siviglia, José Luis Mendilibar in vista della finale di Europa League che si disputerà tra 6 giorni a Budapest, nel media day dell'Uefa.

Mendilibar ha parole di elogio per Josè Mourinho: "È uno dei grandi - dice il tecnico del Siviglia - Basti pensare alle squadre in cui è stato e a cosa ha vinto. Ha vinto tutte le finali in cui ha giocato, ha giocato nei campionati più importanti d'Europa. Proveremo a batterlo, ma tutto quello che posso dire su di lui è positivo".

Quanto alla Roma, la definisce "una squadra molto 'italiana'.

Hanno cambiato tanti giocatori. È una squadra 'italiana'".

"Siviglia favorito? Nemmeno Dio si ricorda il finalista.

Visto che siamo arrivati ;;qui, vediamo se riusciamo a vincere.

Il Siviglia può essere considerato come favorito per la sua storia", ha concluso il tecnico. (ANSA).