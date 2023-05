Calcio: Le Parisien, il Psg punta su Luis Enrique

(ANSA) - PARIGI, 25 MAG - Il tecnico spagnolo Luis Enrique, di cui nelle ultime ore si è parlato per la sostituzione di Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli, sarebbe per il Paris Saint-Germain il successore ideale di Christophe Galtier: lo scrive oggi il quotidiano Le Parisien, citando proprie fonti vicine al club.

Secondo il quotidiano, la successione a Galtier, che lascerà da campione di Francia, è aperta e i nomi sulla lista dei candidati sono 3. Soltanto uno però, quello di Luis Enrique, mette d'accordo sia l'azionista, il Qatar, sia il presidente, al-Khelaifi, sia il direttore sportivo Luis Campos. Soprattuto perché conosce "le star e il loro ego", ha "la cultura degli spogliatoi di alto livello". Inoltre, "in un PSG molto ispanofono (è la prima lingua parlata in squadra) non avrebbe problemi a ritrovarsi". (ANSA).