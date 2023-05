Coppa Italia: Totti, 'contento se vincesse la Fiorentina'

"In una partita secca può succedere di tutto, la favorita dovrebbe essere l'Inter ma io sarei contento se vincesse la Fiorentina. Magari i nerazzurri poi possono rifarsi in Champions, sarebbe bello". Lo ha detto Francesco Totti alla conferenza stampa di presentazione della Coppa Italia Frecciarossa, alla stazione Termini. "Si affrontano due formazioni che hanno meritato di arrivare in fondo, stanno bene fisicamente, hanno altre finali da giocare ma ci arrivano con la testa giusta. Mi aspetto una bellissima partita" ha ggiunto.

Per fabio Cannavaro invece "l'Inter è favorita sulla carta, ma le finali si devono giocare e soprattutto vincere. La Fiorentina avrà fame e voglia di giocarsi la Coppa perché è da tanto che non arriva in finale, magari l'Inter penserà alla Champions...". L'ex capitano della Nazionale ha commentato poi le tre italiane arrivate in finali europee: "È stata una stagione importante, ma per tornare grandi dobbiamo investire su tutto quello che circonda il calcio: parlo di stadi. Noi italiani in Europa siamo sempre stati stimati, avevamo mollato per un po' ma la Serie A rimane sempre un campionato importante".