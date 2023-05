Calcio: Milan, trattative tra Brahim Diaz e il Real Madrid

(ANSA) - MILANO, 18 MAG - Brahim Diaz sarebbe più vicino al ritorno a Madrid, stando a quanto riportano i media spagnoli rilanciando una notizia di Radio Estadio. Il centrocampista rossonero, in prestito al Milan per la terza stagione, starebbe limando i dettagli del proprio rinnovo contrattuale con il Real, che lo rivorrebbe in camiseta blanca per la prossima stagione.

