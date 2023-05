Calcio: torna il premio Bulgarelli, il 15 maggio a Bologna

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Torna il Premio Bulgarelli, in memoria del grande centrocampista rossoblu, negli anni che videro il Bologna vincere lo scudetto del 1964, e protagonista della Nazionale con la quale conquistò la Coppa dei Campioni nel 1968. La cerimonia di assegnazione per la stagione 2022-2023, si svolgerà a Bologna, lunedì 15 maggio.

Davide Frattesi (Sassuolo) e Alice Parisi (Fiorentina) sono i vincitori del Premio Bulgarelli 2022-2023, come miglior mezzala della Serie A maschile e della Serie A femminile. Saranno premiati anche Luciano Spalletti (miglior allenatore Serie A maschile), Alessandro Spugna (miglior allenatore Serie A femminile) e Daniele Orsato, miglior arbitro.

L'evento, che vedrà la partecipazione del presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e dell'assessore allo Sport del Comune di Bologna Roberta Li Calzi, verrà presentato da Luigi Colombo e Gianni Grazioli.

Il Premio Bulgarelli 2022-23 è promosso dall'Associazione Italiana Calciatori, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e il patrocinio del Comune di Bologna.

Prestigiosa la giuria, presieduta da Fabio Capello e composta da Luigi Colombo, Roberto Mancini, Sandro Mazzola, Gabriele Oriali, Luisito Suarez, Sergio Campana altri grandi campioni oltre al presidente dell'AIC Umberto Calcagno e al direttore generale Aic Gianni Grazioli.

Il Premio Bulgarelli ha visto tra i vincitori centrocampisti quali Xavi, Pirlo, Yaya Touré, Pogba e Iniesta, cui hanno poi fatto seguito De Rossi, Barella, Locatelli, Tonali e Raspadori.

