Champions: Real Madrid-Manchester City 1-1

Real Madrid-Manchester City 1-1 nella semifinale di andata della Champions League, giocata al 'Santiago Bernabeu'. LA CRONACA Reti di Vinicius Junior al 36' pt per le 'merengues' e di De Bruyne al 23' st per gli ospiti. Il match di ritorno in Inghilterra è in programma mercoledì 17.



FINISCE REAL MADRID - MANCHESTER CITY! 1-1, a Vinicius risponde De Bruyne!

89' OCCASIONE REAL! Botta di Tchouaméni, Ederson si distende in angolo!

78' BENZEMA! Colpo di testa del francese, si supera Ederson con un ottimo riflesso.

67' GOL! Real Madrid - MANCHESTER CITY 1-1! Rete di Kevin De Bruyne. Gundogan in area trova lo scarico per il suo fantasista: destro potente dal limite, palla a fil di palo dove Courtois non puó arrivare.

61' VALVERDE! Schema su angolo per il Real Madrid, palla arretrata per il Pajarito che calcia potente ma alto.

59' RODRYGO! Doppio passo e destro del brasiliano, deviazione di Grealish che mette sopra la traversa.

52' MIRACOLO DI COURTOIS! De Bruyne in area lascia partire un destro potentissimo, parata con la mano di richiamo! Azione poi fermata per fuorigioco.

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI REAL MADRID - MANCHESTER CITY!

L'intervallo Il Manchester City fa la partita, 68.2% il possesso palla della squadra di Guardiola, ma a segnare é il Real che chiude il primo tempo in vantaggio grazie al gran destro dalla distanza di Vinicius.

36' GOL! REAL MADRID - Manchester City 1-0! Rete di Vinícius Júnior. Camavinga porta palla e scarica sul brasiliano: l'esterno, da posizione centrale, lascia partire un destro potentissimo che si infila sotto il sette!

24' OCCASIONE REAL! Vinicius ruba palla e crossa basso, Dias in spaccata anticipa Benzema.

16' ANCORA HAALAND! Cross di Grealish, colpo di testa che Courtois blocca in due tempi.

15' HAALAND! Prima conclusione della punta, attento Courtois in presa bassa.

14' RODRI! L'ex Atlético con un destro dalla distanza, Courtois si salva in corner.

9' DE BRUYNE! Bernardo scarica sul belga che calcia di prima intenzione, respinge con i pugni Courtois.





Finisce in parità, 1-1, la prima sfida di semifinale di Champions tra Real Madrid e Manchester City che vale un posto nelle finale del 10 giugno a Istanbul. Un risultato importante in particolare per la squadra di Pep Guardiola, che mercoledì 17, in casa, proverà a chiudere il conto magari affidandosi alla vena realizzativa di Haaland, questa sera con le polveri bagnate anche per merito della difesa del Real. In cui però l'ex romanista Rudiger si è dimostrato di nuovo troppo falloso come quando, oggi, ha commesso un intervento su Gundogan che ha rischiato di far chiudere il match in anticipo al capitano del City. I campioni d'Inghilterra si sono affidati a un pressing feroce e hanno tenuto in mano il pallino del gioco per gran parte del primo tempo, mostrando capacità di palleggio e tenendo il possesso palla. Ma a segnare è stato il Madrid con una bellissima conclusione di destro del suo funambolo Vini Junior, innescato da Camavinga, a sua volte esaltato da uno spettacolare assist del fuoriclasse Modric. Ancora prima, al 25', il Real avrebbe potuto segnare l'1-0 gol se Ruben Dias non avesse effettuato un salvataggio su Benzema che stava per mettere dentro in tap in. In questa partita molto tattica, bella e intensa, e che ha mostrato in campo un grande equilibrio, si è tirato molto dalla distanza e proprio in questo modo, dopo quella di Vinicius, è arrivata anche la rete del pari di De Bruyne, con un mancino che non ha lasciato scampo al suo compagno di nazionale Courtois, che poco prima si era esibito in una bella parata proprio sul connazionale. Si è comunque avuta l'impressione che sia il Real che il City non abbiano fatto tutto il necessario per vincere, preferendo non correre rischi eccessivi e rimandando il verdetto al match di ritorno, quando già si saprà se l'altra finalista sarà l'Inter o il Milan. In ogni caso, sarà un'altra serata di grande calcio, e sfida tra due strateghi del calibro di Carlo Ancelotti e Pep Guardiola.