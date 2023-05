Serie A, Torino-Monza 1-1

Serie A: in campo Torino-Monza 1-1 LIVE

Sblocca il risultato Sanabria al 46'. Pari di Caprari all'86'

Essere in lotta per l'ottavo posto a cinque partite dalla fine è già un ottimo traguardo per Ivan Juric. "Il mio Toro sta andando oltre le aspettative - dice orgoglioso prima di affrontare il Monza - perché eravamo partiti tra mille domande: sono estremamente soddisfatto del nostro percorso, ma non dobbiamo fermarci proprio adesso". I granata avranno due scontri diretti in casa contro i brianzoli e la Fiorentina, le trasferte contro le pericolanti Hellas Verona e Spezia, infine l'ultimo atto casalingo contro l'Inter: "Saranno cinque battaglie, dobbiamo mantenere questa intensità mentale - spiega il tecnico - anche perché se molliamo vengono fuori i difetti: avessimo avuto continuità di risultati saremmo stati lassù con Juventus e Milan, ma noi non siamo una grande squadra".

Alla guida del Monza c'è una sua vecchia conoscenza: "Con Palladino siamo amici e ci conosciamo da tanti anni, lo portai a Crotone e conquistammo la promozione in serie A - il ricordo dell'avversario di domani, che però non sarà in panchina, perché squalificato - e tra di noi c'è grande stima e amicizia: tutti noi della scuola Gasperini siamo arrivati in alto grazie a uno stile di gioco che sta dando i suoi frutti". Giovedì intanto ha vissuto le emozioni di Superga. "E' stato bellissimo e anche per Buongiorno è stato un giorno molto emotivo" racconta sulle celebrazioni per il 74/o anniversario della tragedia del Grande Torino, mentre ieri ha perso Schuurs in allenamento: "Non è niente di grave, potrebbe anche già rientrare per la prossima a Verona". Sul mercato nel frattempo il club di via Arcivescovado ha bloccato il portiere classe 2000 Mihai Popa: "Sinceramente non lo conosco, ma ognuno fa il suo mestiere" il breve commento sull'estremo difensore rumeno che arriverà per la prossima stagione a parametro zero dal Voluntari.