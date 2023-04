Spalletti, 'partita rinviata? non è certo dipeso da noi'

(ANSA) - NAPOLI, 29 APR - ''Noi non abbiamo affidato al prefetto e al fato quello che è stato il nostro campionato, l'abbiamo affidato alla nostra idea di gioco e alla volontà di rendere felici delle persone che come l'altra sera ci aspettano con il fiato sospeso in un aeroporto per delle ore o nelle strade soltanto per veder passare il pullman di colore azzurro''. Luciano Spalletti si defila rispetto a qualche polemica che è seguita alla decisione di spostare il giorno, da oggi a domani, del derby campano Napoli-Salernitana.

''Noi non abbiamo fatto niente - dice in conferenza stampa - come squadra anzi, quando è stato detto che la partita era stata rinviata avevamo impostato la settimana ed abbiamo dovuto modificare qualcosa. Quindi dobbiamo accettare questa decisione perchè per quello che sappiamo e che vediamo è dipeso dalla necessità di dare sicurezza''.

''Ma è un qualcosa - conclude - che riguarda le previsioni, non c'è niente di certo, ma la squadra dal punto di vista suo non deve modificare niente e per quella che è la voglia che ho visto in allenamento sono convinto che riusciremo a fare la nostra partita. Non so se basterà perché abbiamo di fronte un avversario forte che fa risultato utile da otto partite''.

(ANSA).