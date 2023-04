Napoli: Spalletti, domani pronti a scalare le montagne rocciose

(ANSA) - NAPOLI, 29 APR - ''Sappiamo che domani sarà una partita difficilissima e lo sarebbe stata ad li là dello spostamento. Noi dobbiamo farci trovare pronti a scalare queste montagne rocciose. Fa parte un po' di tutte le partite. Lo sappiamo che per noi e per loro è un derby ma ci sono in ballo altre cose che l'avrebbero fatta essere così complicata, indipendentemente dalle circostanze particolari che ci sono.

Napoli e Salerno sono due città che hanno una moralità sana per questo sport''. Luciano Spalletti è conscio delle difficoltà che il derby di campano di domani potrà riservare alla sua squadra, che sente odore di scudetto.

''Paulo Sosa - dice ancora Spalletti - è ua persona molto gradevole e colta, sa molte lingue, ha lavorato in sette otto Paesi diversi, ha cultura calcistica e per quello che sta facendo vedere è evidente che sa dove vuol portare la squadra e sa che cosa debba fare la sua squadra in campo''.

''Conosco Morgan De Sanctis - aggiunge - perché l'ho avuto come portere, conosco la sua qualità di professionista serio. Di Iervolino ne parlano tutti come un presidente emergente che ha idee e le vuole metterle in pratica.

A vederli da fuori sembrano una società proiettata nel futuro, il presidente sta facendo un grande lavoro, è una città che ha entusiasmo e grande amore per questo sport. Per cui sarà una gara difficilissima". (ANSA).