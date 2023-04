Champions League, Napoli-Milan DIRETTA e FOTO

Napoli-Milan in campo alle 21 allo stadio Maradona DIRETTA per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. All'andata a San Siro era finita 1-0 per i rossoneri.

Victor Osimhen

Probabili formazioni



Napoli (4-3-3): 1 Meret, 22 Di Lorenzo, 5 Juan Jesus, 33 Rrahmani, 17 Olivera, 91 Ndombele, 68 Lobotka, 20 Zielinski, 11 Lozano, 9 Osimhen, 77 Kvaratskhelia. (95 Gollini, 12 Marfella, 19 Bereszynski, 6 Rui, 55 Ostigard, 70 Gaetano, 7 Elmas, 81 Raspadori, 21 Politano). All. Spalletti.



Milan (4-2-3-1): 16 Maignan; 2 Calabria, 23 Tomori, 24 Kjaer, 19 Theo Hernandez; 33 Krunic, 8 Tonali; 10 Diaz, 4 Bennacer, 17 Leao; 9 Giroud. (83 Mirante, 5 Ballo-Touré,12 Rebic, 14 Bakayoko, 20 Kalulu, 24 Thiaw, 25 Florenzi, 27 Origi, 30 Messias, 32 Pobega, 46 Gabbia, 56 Saelemaekers, 90 De Ketelaere). All.: Pioli.



Arbitro: Marciniak (Pol)

Olivier Giroud

LA VIGILIA

Urla e cori, "non dovete dormire", sotto l'albergo che ospita i giocatori del Milan: così un gruppo di tifosi del Napoli ha provato la scorsa notte a disturbare il riposo della comitiva rossonera, giunta ieri pomeriggio in città per il ritorno dei quarti di Champions League che si gioca stasera al 'Maradona'. I sostenitori azzurri si sono assiepati sul lungomare, di fronte all'ingresso dell'hotel Vesuvio dove alloggia il Milan, e a lungo hanno rumoreggiato tra slogan e cori. Anche varie batterie di fuochi d'artificio sono state fatte esplodere sul lungomare, nel tentativo di disturbare il sonno dei rossoneri. Tentativo a quanto pare fallito, perché la comitiva del Milan è stata alloggiata in stanze insonorizzate sul retro dell'albergo, al sicuro da rumori molesti.