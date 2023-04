Champions League, Inter cerca riscatto e qualificazione contro il Benfica

L'Inter cerca il riscatto in Europa per mettersi alle spalle le difficoltà in campionato. Mercoledì i nerazzurri sono attesi dalla sfida di ritorno contro il Benfica, forti del 2-0 dell'andata in Portogallo che gli ha permesso di mettere un piede in semifinale di Champions League. Ma non è ancora finita, anche perché con la squadra di Simone Inzaghi nell'ultimo periodo le certezze sono poche. A dare forza al tecnico interista è però proprio il rendimento nelle coppe, in cui finora Lautaro Martinez e compagni sono sempre stati premiati a livello soprattutto di risultati. Se infatti in Serie A sono arrivate ben 11 sconfitte nel giro di sole 30 giornate, lontano dal campionato tra Champions, Coppa Italia e Supercoppa sono state solo due i ko in 13 gare, entrambi contro il Bayern Monaco. Non solo, perché in Europa l'Inter non subisce gol da 287', visto che le ultime reti incassate sono arrivate proprio contro i bavaresi nell'ultima gara del girone. Servirà tuttavia un'altra prestazione concreta, anche perché il Benfica non è squadra da sottovalutare nonostante anche gli uomini di Schmidt stiano faticando e non poco in campionato. Inzaghi dovrebbe affidarsi a quella che ormai è la sua formazione tipo, anche se resta il dubbio tra Calhanoglu (tornato in campo nella sconfitta contro il Monza), Brozovic e Mkhitaryan per i due posti a centrocampo insieme a Barella. Out ancora Skriniar in difesa, in attacco invece si va verso il ritorno della coppia formata da Lautaro Martinez e Dzeko, con Correa e Lukaku nuovamente destinati a partire dalla panchina. Proprio dagli attaccanti servirà una svolta, visto che Lautaro non segna dal 5 marzo mentre Dzeko dal 18 gennaio e Correa addirittura dal 29 ottobre. La testa alla Champions senza però dimenticare l'importanza, poi, del campionato. Perché per l'Inter resta fondamentale entrare tra le prime quattro in classifica e qualificarsi per la prossima Champions League. Obiettivo raggiungibile anche alzando la coppa a Istanbul il prossimo 10 giugno, ma che appare comunque più facile raggiungere attraverso il campionato. Una qualificazione importante non solo per il brand e l'attrattività anche sul calciomercato, ma soprattutto per un discorso economico, visto che partecipare alla Champions League vale almeno 60 milioni di euro tra premi UEFA e incassi dal botteghino. Ricavi fondamentali per il club nerazzurro, sempre alle prese con i paletti del FPF mentre non si placano le voci sul futuro della proprietà. (