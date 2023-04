Conference: Fiorentina in Polonia, primo round col Lech Poznan

(ANSA) - FIRENZE, 11 APR - La Fiorentina si sta preparando per la trasferta di giovedì contro il Lech Poznan valida per l'andata dei quarti di finale di Conference League. La squadra di Vincenzo Italiano svolgerà l'allenamento di rifinitura domani mattina al centro sportivo 'Davide Astori', poi la partenza per la Polonia. La conferenza stampa del tecnico e di un calciatore viola è prevista intorno alle 18,45 presso l'Inea Stadium di Poznan che ospiterà il giorno dopo la partita (arbitrerà il bosniaco Irfan Peljto). Al seguito sono annunciati almeno 500 tifosi che cercheranno di sostenere Biraghi e compagni protagonisti finora di un esaltante cammino nella competizione come dimostrano gli otto successi consecutivi fra fase a gironi, spareggi e ottavi. L'unica sconfitta finora risale a metà settembre, in casa dei turchi del Basaksehir contro cui la Fiorentina perse 3-0. Da allora è stata una cavalcata per Italiano e la sua squadra che vanta anche il capocannoniere del torneo, Luka Jovic, autore di 6 gol. Al momento l'unico indisponibile è lo squalificato Martinez Quarta, mentre rispetto alla gara di campionato pareggiata sabato scorso con lo Spezia tornerà a disposizione Amrabat che ha scontato il turno di squalifica. (ANSA).