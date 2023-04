Champions: lezione di calcio del City, Bayern tramortito

E' pesante il 3-0 con cui il Manchester City batte il Bayern Monaco nell'andata dei quarti di Champions (reti di Rodri nel pt, Bernardo Silva e Haaland nella ripresa). Non solo per la sua rotondità, ma per il modo in cui matura. Leroy Sanè, ex della serata, è l'unico che riesce ad impensierire Ederson, in un Bayern che regge l'urto per i primi 20 minuti, poi crolla sotto i colpi avversari. Imprecisa, a tratti supponente, disastrosa in difesa, la squadra di Thomas Tuchel deve ringraziare Sommer se non incassa una punizione anche peggiore. Ma passare il turno sarà molto difficile al cospetto di una macchina da gol quasi perfetta come quella assemblata da Pep Guardiola.