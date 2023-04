Calcio: Guardiola,Champions grande obiettivo e passato non conta

(ANSA) - ROMA, 10 APR - "Quanto desidero vincere la Champions? Molto..". Pep Guardiola torna ad ammettere che la conquista del massimo trofeo europeo e' il tassello che gli manca al Manchester City. "È un onore essere qui contro un club d'élite come il Bayern Monaco - ha detto il tecnico catalano, alla vigilia dell'andata dei quarti - e non c'e' nulla di scontato. La domanda sulla Champions arriva ogni singola stagione, lo capisco, e noi ci proviamo ogni singola stagione.

Il mio sogno e' rivivere quelle sensazioni, ma anche le avversarie che incontriamo sono forti.." Guardiola ha parlato anche dei precedenti contro Tuchel, nuovo tecnico del Bayern, rispondendo a chi gli ricordava che il suo City perse la finale contro il Chelsea allenato dal tedesco, nel 2021. "È successo, ma io non guardo al passato: dimentico tanto le sconfitte quanto le vittorie. Fa parte del gioco". (ANSA).