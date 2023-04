Atalanta e Samp ko in casa, sorridono Bologna e Cremonese

(ANSA) - ROMA, 08 APR - Vittorie esterne per Bologna e Cremonese nei rispettivi impegni per la 29/a giornata di campionato. La squadra di Thiago Motta ha battuto 2-0 l'Atalanta del maestro Gasperini, con reti di Sansone e Orsolini, quest'ultimo ex non certo amato dal pubblico di Bergamo (polemica l'esultanza del rossoblù dopo la sua rete).

A Marassi la Samp è avanti fino all'85', quando Lochoshvili segna il 2-2 della Cremonese. La beffa arriva al quinto minuto oltre al 90', quando Sernicola realizza la rete del sorpasso, dando a Ballardini la seconda vittoria in campionato: per i blucerchiati la Serie B è sempre più vicina. (ANSA).