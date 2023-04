Calcio: Monza; Maric in lista convocabili, sarà a Udine

(ANSA) - MONZA, 07 APR - Secondo switch in rosa per il Monza, che reinserisce nella lista dei convocabili Mirko Maric, sin qui neanche una presenza in serie A. Il bosniaco, rientrato a Monza in estate dopo l'anno di prestito a Crotone, si è guadagnato la prima convocazione in vista della partita che attende domani i brianzoli a Udine. A lasciargli il posto in lista è stato Luca Marrone. Lo scorso mese di ottobre, il Monza aveva beneficiato del primo dei due cambi concessi dal regolamento, reintegrando Giulio Donati (poi autore del gol vittoria nello 0-1 di Bologna, il 12 febbraio) al posto di Salvatore Molina, successivamente ceduto nella sessione di mercato di gennaio. Maric domani garantirà una scelta in più a Raffaele Palladino, che proprio prima della partenza per Udine ha dovuto rinunciare a Dany Mota Carvalho, colpito da gastroenterite. Assente per squalifica, Gianluca Caprari. (ANSA).