Serie A: Udinese Monza

Udinese-Monza in campo Alle 12,30 di sabato 8 aprile il match della 29esima giornata di campionato

LA CLASSIFICA DI SERIE A



IL PROGRAMMA DELLA 29ESIMA GIORNATA

LA VIGILIA

Raffaele Palladino non ci sta e non vuole sentir parlare di un Monza appagato, con la salvezza a portata di mano: "A sentirlo mi arrabbio. Non ci deve essere rilassamento, perché il nostro obiettivo non è ancora scontato. Ci sono 30 punti in palio, sono tantissimi. Ma io ho non ho visto questo rilassamento da parte dei ragazzi, forse senza il solo mezzo passo falso con la Cremonese oggi saremmo a parlare di altro, con due punti in più". Alla vigilia della partita contro l'Udinese, Palladino spiega che "dopo la partita con la Lazio, la squadra ha reagito bene. E in settimana ho visto i ragazzi incazzati. È la fame che voglio vedere"..

"Dobbiamo giocare sempre con una mentalità vincente, giocare sempre e solo per vincere e questo penso che i ragazzi lo abbiano sempre dimostrato. Abbiamo fatto un ottimo percorso: in una stagione, sono convinto, che ogni squadra ha in classifica i punti che merita alla fine dell'anno. I nostri 38 punti sono quelli che ora probabilmente dovevamo avere". Ne è convinto Andrea Sottil che ha espresso i propri pensieri alle telecamere di Udinese Tv, alla vigilia della gara con il Monza. "Ora inizia un mini campionato, la parte finale di questo percorso - ha precisato -. L'unico vero obiettivo è fare una grande prestazione, individuale e di squadra e poi cercare di vincere. Spero e mi auguro che i nostri tifosi ci stiano sempre vicino, soprattutto in questo momento in cui i punti contano più che mai per la classifica. Loro devono sapere che questa squadra vuole assolutamente fare queste ultime dieci battaglie da protagonista"..

ANSA.it SPECIALE, TUTTI I CAMPIONATI Milan show al Maradona - Speciali Il punto da Premier, Liga, Bundesliga, Ligue1, Serie A © Ansa