Belgio difende Lukaku, 'no al razzismo'

(ANSA) - ROMA, 05 APR - Anche la federcalcio del Belgio, tramite i profili social della nazionale, scende in campo a difesa di Romelu Lukaku dopo l'espulsione di ieri sera in Juventus-Inter di Coppa Italia. Infatti sui social dei 'Belgian Red Devils' viene postata una foto dell'esultanza dell'attaccante dopo il primo dei due gol segnati due settimane fa contro la Svezia, che è identica a quella di ieri, con il saluto militare, la testa bassa e il dito davanti alla bocca per zittire i critici. L'immagine è accompagnata dalla scritta "No al razzismo #Come together" e l'emoticon di una stretta fra una mano bianca e una di colore.

Il tweet sembra quasi ipotizzare che l'arbitro Massa ieri si sia sbagliato pensando che quello di Lukaku fosse un comportamento provocatorio nei confronti della tifoseria juventina, pensiero che lo ha indotto a estrarre il secondo giallo per l'interista.

La cui espulsione è criticata, in Brasile, dai media del gruppo Globo, che hanno diffuso un video che circola sui social in cui si sentono provenire dagli spalti grida che imitano il verso delle scimmie e insulti come "negro del ca..." e "scimmia di m....". (ANSA).