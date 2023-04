Calcio donne: l'Uefa assegna alla Svizzera gli Europei del 2025

Sarà la Svizzera a ospitare gli Europei femminili del 2025, ha annunciato la Uefa al termine del Comitato esecutivo, svoltosi a Lisbona. La candidatura elvetica ha battuto quella avanzata dalla Francia, quella congiunta di Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia e un'altra della Polonia.

"Il nostro torneo dovrebbe essere una festa di quattro settimane per tutta la Svizzera e, grazie alla nostra posizione nel cuore dell'Europa, per i Paesi vicini", ha dichiarato il direttore del settore femminile della Federcalcio svizzera, Marion Daube, L'evento a 16 squadre si svolgerà tra giugno e luglio 2025 in otto città. La Svizzera ha co-ospitato il Campionato Europeo maschile 2008 con l'Austria. .