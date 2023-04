Coppa Italia: al via andata semifinali, subito Juventus-Inter

(ANSA) - ROMA, 03 APR - La Coppa Italia torna in campo con le semifinali, unico turno in programma con gare di andata e ritorno, e il programma prevede domani Juventus-Inter e mercoledì Cremonese-Fiorentina. Le quote Snai per i 90 minuti allo Stadium vedono avanti la Juve, a 2,20; seguono il pareggio e il segno «2», rispettivamente a 3,20 e 3,30. L'Inter parte però con una punta di vantaggio per il passaggio del turno. I nerazzurri in finale a 1,80, con la Juventus che insegue a 2,00.

Allo Zini, la squadra di Vincenzo Italiano parte in netto vantaggio: il «2» nella gara di andata vale 1,75, con il pareggio a 3,75 e il segno «1» a 4,75. Quote che si riflettono anche sul passaggio del turno: la Fiorentina in finale paga 1,27, un'altra impresa di Ballardini a 3,65.

Infine, nel tabellone antepost per la squadra che vincerà il trofeo, l'Inter è la favorita a 2,50, poi Juventus e 3,00 e la Fiorentina a 3,50. Staccatissima la Cremonese, a 12. (ANSA).