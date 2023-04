Calcio: Lecce; Baroni, ad Empoli per ripartire in campionato

(ANSA) - LECCE, 02 APR - Mettersi alle spalle le quattro sconfitte consecutive e riprendere la marcia verso il traguardo della salvezza. Il Lecce di Marco Baroni, nel posticipo di domani sera sul campo dell'Empoli, cercherà di smuovere la classifica e conquistare punti pesanti in ottica missione permanenza in A. "L'Empoli è una squadra simile a noi, con la differenza di aver già dimostrato di poter mantenere questa categoria - dichiara Baroni nella consueta conferenza della vigilia. Ha giovani interessanti, spirito giusto: siamo due squadre molto simili. E' difficile prevedere il risultato, entrambe ci confronteremo in una gara nella quale la differenza la faranno gli episodi. Abbiamo rispetto dell'avversario e tanta voglia di ripartire come loro".

Una gara dai punti pesanti in palio, soprattutto per gli sviluppi futuri sul prosieguo della stagione: "Quella di domani sarà importantissima, poi ci saranno tutte le altre - ammette il tecnico giallorosso -. E' un campionato che si deciderà nelle ultime partite, e chi credeva a qualcosa di diverso si sta rendendo conto come non sia facile. La certezza è che troveremo un avversario determinato".

In chiave formazione squalificati Maleh ed Umtiti, con Tuia in rampa di lancio per una maglia da titolare nel reparto arretrato, l'allenatore del Lecce non svela le carte: "Non ho ancora deciso gli undici titolari - dice Baroni -, abbiamo fatto un buon lavoro ed ho solo dubbi nella misura in cui chiunque giochi non sbaglia perché c'è scelta. Durante la sosta abbiamo lavorato in undici o dodici, poi sono rientrati i ragazzi premiati dalle convocazioni in nazionali. Da mercoledì scorso eravamo al completo e ci siamo tuffati nel lavoro e nella ricerca di quello che è necessario per affrontare al meglio il rush finale". (ANSA).