Napoli: Spalletti,con il Milan partita da tripla che vale doppio

(ANSA) - NAPOLI, 01 APR - ''E' una partita da tripla che vale il doppio: da ora in avanti per noi i risultati valgono tutti il doppio ed è da tripla perchè il Milan è una squadra fortissima che ha vinto il campionato l'anno scorso, ha buttato fuori il Tottenham dalla Champions, ha fatto partire Kessie ma ha preso 5 o 6 calciatori per rinforzare una rosa che era campione d'Italia. Sappiamo benissimo quale forza avremo davanti a noi''.

Luciano Spalletti è ben conscio delle difficoltà che domani sera il Napoli troverà nell'affrontare la squadra di Pioli.

'' Il Milan - aggiunge il tecnico - ha una rosa che gli permette di giocare corto di andare a fare delle verticalizzazioni improvvise. E' una squadra che può costruire dal basso e arrivare fino a far gol, che ha due o tre calciatori che possono fare ripartenze micidiali e che ti viene addosso fisicamente costringendoti a fare scelte rapide in tempi ridotti''. (ANSA).