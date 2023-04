Liga: il Barcellona facile con l'Elche, sale a +15 sul Real

(ANSA) - ROMA, 01 APR - L'Elche ultimo in classifica non ha creato problemi al Barcellona capolista di Liga, impostosi 4-0 in trasferta grazie ad una doppietta di Robert Lewandowski e alle reti di Ansu Fati e Ferran Torres. Il vantaggio sul Real Madrid battuto prima della sosta nel Clasico è salito a 15 punti e, anche se i madrileni giocano domani, dopo 27 giornate sembra sufficiente a approdare senza patemi fino al titolo.

In vista della semifinale di ritorno di Coppa del Re, mercoledì prossimo sempre contro la squadra di Carlo Ancelotti, Xavi ha apportato diverse altre modifiche alla sua solita squadra, schierando titolare anche Fati, il padre del quale nei giorni scorsi aveva minacciato di portarlo altrove dato che gioca poco.

Nelle altre partite odierne il Girona ha battuto 2-0 l'Espanyol, il Siviglia ha vinto 2-0 a Cadice mentre Athletic Bilbao e Getafe hanno pareggiato 0-0. (ANSA).