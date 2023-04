Calcio:Lazio; Sarri "calendario folle, dopo Nazionali infortuni"

(ANSA) - ROMA, 01 APR - "Cosa ne penso della sosta per le Nazionali? Ho visto solo Kosovo-Andorra per 10 minuti, giusto perché girando canale ho visto 22 giocatori tutti in area. Il calendario è folle, e ho sentito dire la follia di aumentare le partite. Così la qualità va a pu***ne". E' lo sfogo di Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, alla vigilia della sfida esterna col Monza. "Per ogni partita delle Nazionali ci sono 5-6 assenti per infortunio - continua l'allenatore toscano - Se il calcio si fa trattare solo come un business, tra dieci anni non ci sarà più niente: in tv ci sono spettacoli più interessanti". (ANSA).