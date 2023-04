Calcio: Spalletti "Contratto? Voglio dare qualcosa a Napoli"

(ANSA) - NAPOLI, 01 APR - ''Il contratto? Ho qualcosa davanti che è determinante per la città di Napoli e tutte le attenzioni debbono andare in quella direzione. Sarei meno napoletano se pensassi ad altro''. Luciano Spalletti non vuole parlare del suo futuro a Napoli e ha in mente solo la guida della sua squadra, fino al raggiungimento del risultato finale, cioè lo scudetto.

''Ho il massimo dell'attenzione - dice - senza disperdere energie in nessun pensiero. Sono spensierato e voglio avere solo quella cosa li davanti agli occhi, cioè dare qualcosa alla città di Napoli. Non voglio perdere tempo e concetrazione per altre cose che per me sono banali rispetto a quel traguardo lì''.

''La società - dice ancora il tecnico - mi sembra che abbia la possibilità di prolungare il contratto. Il presidente ha un'opzione sul contratto. A me interessa solo il Napoli e spero che i calciatori facciano lo stesso. Parlare dei contratti significa fare confusione e niente altro. Quando si va a parlare dei contratti dei calciatori - conclude - si rischia di fare un po' di confusione su quella che è la vita attuale, mentre si deve aver solo il pensiero di portare a casa questo risultato che i nostri tifosi sanno quanto è importante. Più si sta attenti a questa cosa e meglio è per tutti''. (ANSA).