Calcio: Palladino "il prossimo Monza ripartirà da questi 2 mesi"

(ANSA) - MONZA, 01 APR - Il calo di concentrazione, con l'obiettivo salvezza ormai a portata di mano, è un rischio che il tecnico del Monza, raffaele Palladino non vuole correre: "Anche perché non abbiamo ancora tagliato il traguardo e la salvezza dobbiamo ancora guadagnarcela".

"Il nostro focus è quello, così come il percorso di crescita della squadra. Il prossimo anno ripartirà da quanto faremo in queste ultime partite, in cui mi piacerebbe fare un ulteriore step di crescita. Non sarà semplice, perché da qui alla fine incontreremo 9 squadre che ci stanno davanti in classifica. Ma questi ultimi due mesi saranno fondamentali per noi". La proiezione al prossimo campionato riguarda anche i contratti in scadenza: "Il rinnovo di Izzo? Fino a fine campionato ce lo godiamo e ce lo teniamo stretto, poi saranno le società a parlarsi. Per ora guardiamo al presente". (ANSA).