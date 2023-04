Allegri, era importante vincere questa gara sporca

(ANSA) - TORINO, 01 APR - "La squadra ha fatto una partita tosta e voleva i tre punti: era importante vincere, abbiamo vinto una sfida complicata e sporca": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, dopo l'1-0 contro il Verona.

"Sulla classifica scritta siamo a 44 punti, ma sul campo ne abbiamo conquistati 59 e ne abbiamo nove in più dell'Inter - continua l'allenatore bianconero - siamo stati bravi anche se nel finale abbiamo scherzato un po' troppo con il fuoco".

Proprio i nerazzurri saranno l'avversaria nel doppio confronto in semifinale di coppa Italia: "Non ci sono favoriti, è un 50 e 50 - spiega in vista dell'andata di martedì allo Stadium - e dovremo essere anche un pizzico fortunati per arrivare in finale: l'Inter è forte e ha esperienza, soprattutto nelle sfide doppie". (ANSA).