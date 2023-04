Lega A: Casini, sarà scelto un advisor per analisi offerte fondi

(ANSA) - MILANO, 31 MAR - "L'assemblea ha incaricato il Consiglio di fare una istruttoria per trovare un advisor. Verrà proposta all'assemblea una rosa di financial advisor che accompagneranno la Lega nell'analisi e nell' approfondimento delle proposte che sono arrivate da fondi e istituti finanziari". Lo ha detto il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, intervenuto in conferenza stampa dopo l'odierna assemblea dei club.

"Se poi sarà una operazione di private equity o un finanziamento - ha proseguito Casini - è prematuro parlarne e quindi non se ne è discusso a fondo - ha proseguito -. Quanto al canale radio-tv, è stata comunicato all'assemblea la situazione, verranno approfondite le due offerte e poi si vedrà. Ci sono squadre più scettiche, altre più convinte, le proposte saranno approfondite poi si tornerà in assemblea". (ANSA).