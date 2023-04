Calcio, Torino: Aina e Ilic si fermano per infortunio

Doppia tegola per Ivan Juric, il Torino perde Ola Aina e Ivan Ilic. L'esterno nigeriano "è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione al soleo sinistro" informa il club granata; il centrocampista serbo, invece, ha riportato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra.

Il tecnico studia le alternative in vista della trasferta di lunedì a Reggio Emilia contro il Sassuolo, con Singo favorito sulla destra e la coppia Ricci-Ilic per la mediana.