Juve: Fifa, sanzioni a ex dirigenti estese a livello globale

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - Le sanzioni comminate agli ex dirigenti della Juventus per il caso plusvalenze hanno un effetto a livello globale. La Fifa, con una nota inviata ai media inglesi che avevano chiesto un chiarimento in proposito, ha confermato che, a seguito di una richiesta della Figc, il presidente della commissione disciplinare della Fifa ha deciso di estendere le sanzioni imposte dalla Federcalcio stessa a diversi funzionari di calcio affinché abbiano effetto a livello globale.

L'effetto di questa interpretazione estensiva è che l'inibizione di 30 mesi nei confronti di Fabio Paratici, attuale direttore sportivo del Tottenham, ha validità anche in Inghilterra.

L'ex dirigente della Juventus, indagato per falso in bilancio e altri reati imputati alla sua esperienza in bianconero, era stato inibito lo scorso gennaio dalla Figc per due anni e mezzo.

