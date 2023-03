Malta: Marcolini, per noi l'Italia era un Everest

(ANSA) - ROMA, 26 MAR - "Non posso essere contento se la mia squadra perde, i valori in campo erano diversi ma i miei hanno fatto ciò che dovevano. All'inizio c'è stato un miracolo di Donnarumma, poi alla prima occasione abbiamo preso gol e tutto si è fatto più difficile". Così, intervistato da RaiSport, il ct di Malta, l'italiano Michele Marcolini, dopo la partita contro gli azzurri di Roberto Mancini.

"I miei hanno provato a essere coraggiosi - dice ancora Marcolini - ma contro una grande squadra come l'Italia se vai sotto quasi subito tutto diventa difficile. Loro hanno avuto quasi sempre il possesso palla, noi abbiamo provato a essere propositivi ma siamo mancati nell'ultimo passaggio". "Comunque l'Italia è l'Italia - aggiunge il ct di Malta -, per noi un Everest da scalare. Gli azzurri si sono spaventati un attimo con Satariano, poi hanno preso il controllo della partita come è normale che fosse. Non c'era possibilità che loro prendessero sotto gamba questa partita, dopo la sconfitta con l'Inghilterra". (ANSA).