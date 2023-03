Azzurri Pessina, 'potevamo fare meglio ma è difficile'

(ANSA) - ROMA, 26 MAR - "Il mio è stato il primo gol in nazionale realizzato da un giocatore del Monza? Non ci avevo ancora pensato. A parte il gol sono contento della vittoria. Era difficile. Queste partite non sono mai facili, era importante vincerla". Così Matteo Pessina, intervistato da RaiSport, dopo la vittoria dell'Italia contro Malta. "E' un onore per me essere qui e aiutare la squadra. Con i gol è una soddisfazione più grande".

Però Mancini ha detto che si poteva fare meglio. "Sì, si potevano fare delle cose meglio - commenta Pessina - ma il tempo per lavorare era poco. Non si riesce a lavorare e ad allenarsi molto. Ripartire con tutti i giocatori che giocano nei club con moduli diversi era difficile. Noi ci proviamo e diamo il massimo. Abbiamo anche corso molto, sbloccato il match". (ANSA).