Calcio: Balotelli punge "in Italia ci sono attaccanti in forma"

(ANSA) - ROMA, 25 MAR - "Attaccanti in Italia ci sono ancora e sono in forma, fidatevi", Mario Balotelli torna a parlare della Nazionale attraverso un messaggio pubblicato nelle sue stories di Instagram, dopo che il ct azzurro Roberto Mancini aveva detto di non "aver idea del motivo per il quale vengano fuori pochi attaccanti, siamo davvero molto limitati nel reparto offensivo".

Balotelli aggiunge: "Il rimpianto è il sentimento di chi periodicamente non impara la lezione e ci arriva quando tutto finisce o è andato o semplicemente non arriverà mai". Gol, esultanze e separazioni: la storia tra Balotelli e la Nazionale è ricca di capitoli. Dal suo primo gol, segnato l'11-11-11, al 2018, quando venne richiamato in Nazionale dopo 4 anni di assenza proprio da Mancini. L'uomo che lo ha fatto esordire in A e allenato anche in Inghilterra al City. La sua ultima presenza in azzurro risale al 7 settembre 2018. (ANSA).