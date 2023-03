Calcio: l'Argentina festeggia il mondiale con un 2-0 a Panama

(ANSA) - BUENOS AIRES, 24 MAR - L'Argentina ha battuto Panama 2-0 (0-0) e Leo Messi ha realizzato la rete numero 800 in carriera. Con una amichevole giocata a Buenos Aires per la prima uscita dei campioni del mondo dopo il titolo vinto in Qatar la 'Albiceleste' ha riabbracciato il suo focoso pubblico.

Il giovane centrocampista dell'Atlanta United (Usa) Thiago Almada, che ai Mondiali aveva giocato solo pochi minuti, ha realizzato la prima rete sul campo dello stadio Monumental, in una serata di festa che i panamensi hanno rischiato di rovinare, nonostante le tante occasioni dei padroni di casa. Ci ha pensato Messi a chiudere i giochi, su calcio di punizione, ad un minuto dalla fine. (ANSA).