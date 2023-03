Calcio: Gravina, spesso si confonde sostenibilità con crescita

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - "Il calcio italiano ha problemi, non lo nascondiamo. Ma sta scoprendo il senso della sua multidimensionalità". Lo ha detto Gabriele Gravina, presidente della Figc, durante la presentazione del libro "Soldi vs idee - Come cambia il calcio fuori dal campo" di Michele Uva e Maria Luisa Colledani pubblicato da Mondadori Electa, con la prefazione di Riccardo Cucchi. "Lo stato di salute del calcio è strettamente legato a un fenomeno che purtroppo si trascura sempre di più, il calcio risente di tutto ciò che riguarda la quarta rivoluzione - ha aggiunto - Quando si parla di sostenibilità c'è confusione, è un termine abusato. La si confonde con la crescita e quando si lavora solo sulla crescita senza tenere conto dei costi è un disastro. Non ci può essere un'azienda solida e solvibile e quindi sostenibile con un rapporto del genere. Detto questo c'è un modello, quello inglese, che ha avuto 62 amministrazioni controllate. Quindi la crisi economica legata alla solvibilità non riguarda solo il calcio italiano". (ANSA).