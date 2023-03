Calcio: Lotito, Mourihno? Ognuno raccoglie quello che semina

"Non ci siamo dati nessuna mano perché non ho discusso. Ho solo precisato il ruolo di ognuno.

Quando uno non rispetta i ruoli, non ha capito quali sono le regole. Nella vita ognuno raccoglie quello che semina". Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ai microfoni di "Un giorno da pecora", torna sul "parapiglia" con José Mourinho negli spogliatoio dell'Olimpico al termine del derby vinto dalla sua Lazio contro la Roma del tecnico portoghese.

"Nella vita ognuno ha i propri comportamenti e azioni. Io sono all'insegna del rispetto - ha proseguito Lotito -. Io non ho preferito parole, sono stato presente soltanto mentre c'era un parapiglia. Una cosa non mi è stata gradita, che un giocatore della Roma stesse completamente nudo nel corridoio. Mentre passavo per andare via, ho visto un battibecco con un mio giocatore vestito" "Mi sono fermato per vedere cosa stesse accadendo - la ricostruzione di Lotito - e Mourinho mi ha detto: "Che guardi?". Ho pensato che non avesse capito chi fossi. Gli ho detto: "Guarda che io sono il presidente della Lazio". Se qualcuno dimentica questi atteggiamenti, sbaglia. E se continui dopo che mi hai riconosciuto, è grave. Non è vero che ho detto: "Qui non ci puoi stare". Gli ho detto: "Sono il presidente della Lazio". La partita era Lazio-Roma, quindi la Roma era ospite". Ma in futuro, la domanda, potrebbe ingaggiare Mourinho. "Nel calcio mai dire mai, ma i caratteri non sono confacenti".

Agenzia ANSA Lazio-Roma: derby al veleno, lite Mourinho-Lotito negli spogliatoi - Calcio Le tensioni del finale di partita tra Roma e Lazio si sono trascinate anche negli spogliatoi con un battibecco animato tra Josè Mourinho e Claudio Lotito. (ANSA)