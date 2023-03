Inter-Juve: Allegri "mano Rabiot? Episodi vanno accettati"

(ANSA) - MILANO, 19 MAR - "Mani di Rabiot sul gol? Non mi fate arrabbiare, con la Salernitana non abbiamo detto nulla.

All'andata con l'Inter ci hanno annullato un gol che non si sapeva se fosse di mano o meno. Gi episodi vanno accettati, noi siamo signori e non facciamo casino". Lo ha detto il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri, intervistato da Dazn dopo la vittoria contro l'inter. "Appena introdotto il Var, dopo un gol annullato a noi a Bergamo, dissi che deve essere oggettivo, perché se è soggettivo è un problema. Quello di stasera è un caso soggettivo. Gli arbitri lasciamo stare, meno ne parliamo e più li aiutiamo. Altrimenti siete voi in malafede perché mettete sempre in dubbio tutto". (ANSA).