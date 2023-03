Il Catanzaro torna in Serie B dopo 17 anni

Con la vittoria fuori casa per 2-0 contro la Gelbison, sul neutro di Salerno, il Catanzaro ottiene con cinque giornate di anticipo la promozione in serie B. L'undici di Vincenzo Vivarini torna così nella serie cadetta dopo 17 anni.



Grande entusiasmo per i quasi diecimila tifosi che hanno accompagnato la formazione giallorossa nella trasferta di Salerno e che hanno sostenuto la squadra con cori incessanti per tutta la partita.

In città, tappezzata da alcuni giorni di bandiere giallorosse, sono già cominciati i caroselli dei tifosi, che si preparano anche a festeggiare la squadra stasera al suo rientro da Salerno.