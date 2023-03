Calcio: Marani "vinto con merito, congratulazioni al Catanzaro"

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - "Congratulazioni per la vittoria del campionato di Serie C. Il Catanzaro ha vinto con grande merito, dimostrando organizzazione e passione". Il presidente della Lega Pro, Matteo Marani, fa i complimenti alla squadra calabrese che con cinque giornate di anticipo festeggia la matematica promozione in B. "Auguro al club giallorosso il massimo delle soddisfazioni per il prossimo futuro" ha concluso Marani.

