Udinese: Sottil, ci siamo anche noi nelle posizioni che contano

(ANSA) - UDINE, 18 MAR - "I ragazzi sono stati straordinari e adesso ci siamo anche noi nelle posizioni che contano": lo ha detto Andrea Sottil in conferenza stampa commentando la rotonda vittoria casalinga sul Milan. "Anche quando non si vinceva abbiamo sempre fatto la prestazione - ha aggiunto - questo è un gruppo straordinario, che mi segue. Non ho mai smesso di credere nelle nostre potenzialità. Adesso stiamo equilibrati e con i piedi per terra, dando le giuste dimensioni al nostro percorso.

Non possiamo scordarci che siamo settimi con la Juve: quello che importa davvero è che con Atalanta, Empoli e Milan abbiamo fatto sette punti e soprattutto ho rivisto la squadra sbarazzina, che ha giocato con personalità e coraggio. Sono orgoglioso di questi ragazzi: a fine marzo la classifica si può finalmente guardare perchè conta. E ci siamo anche noi". (ANSA).