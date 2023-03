Sci: sfuma il sogno SuperG della Curtoni,gara e coppa a Lara Gut

(ANSA) - SOLDEU, 16 MAR - L'azzurra Federica Brignone in 1.26.92 e' arrivata 2/a nel superG di Soldeu: per lei e' il podio n.56 e per l'Italia delle donne e' il nuovo record assoluto di 26 podi stagionali. La gara - e con essa anche la sua quarta coppa di superG - e' stata invece vinta in 1.26.70 dalla svizzera Lara Gut- Behrami, al 37/o successo in carriera.

Terza la norvegese Ragnhild Mowinckel in 1.27.17 .

Beffata invece l'azzurra Elena Curtoni che puntava alla coppa di superG. Per vincerla doveva pero' battere proprio Lara Gut-Behrami. Invece la valtellinese,caduta mercoledi' in discesa, ha chiuso solo 10/a in 1.27.93, vittima anche lei soprattutto della lunga parte iniziale della pista Aquila adatta alle scivolatrici .

Per l'Italia ci sono anche il 7/o posto di Sofia Goggia in 1.27.73 ed l'8/o di Marta Bassino in 1.27.85. (ANSA).