Europa League: Szczesny "coppa stimolante,si può vincere trofeo"

(ANSA) - TORINO, 15 MAR - "L'Europa è molto stimolante: in campionato ci si prepara per conquistare i tre punti, qui possiamo vincere un trofeo". Lo ha detto il portiere della Juventus, Wojciech Szczesny, alla vigilia della sfida di ritorno contro il Friburgo, con i bianconeri che partono dal successo per 1-0 dello Stadium. "Dovremo ripetere - spiega l'estremo difensore polacco - la partita dell'andata, dobbiamo metterci ordine e compattezza perché loro devono per forza segnare e perciò mi aspetto una squadra diversa" (ANSA).