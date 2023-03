Conference: la Lazio cerca l'impresa, Fiorentina la conferma

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - La Lazio, dopo la sconfitta con l'Az Alkmaar nel match di andata all'Olimpico per 2 a 1, è obbligata a vincere per centrare la qualificazione ai quarti di Conference League. Per gli esperti di Sisal, la squadra di Sarri è favorita nei 90 minuti con la vittoria a 2,55, si sale leggermente per il successo dei padroni di casa, a 2,75, il pareggio è a 3,40. È nel passaggio turno che il pronostico si ribalta con l'Az Alkmaar nettamente favorito a 1,35 contro il 3,25 della Lazio.

Va a caccia della sesta vittoria consecutiva la Fiorentina di Italiano che, contro il Sivasspor, deve difendere l'1 a 0 dell'andata per strappare il pass ai quarti di finale.

Pronostico tutto a favore della Viola, avanti nel match a 1,65, il successo dei turchi è dato a 5 volte la posta, il pareggio a 4,00. Il lasciapassare per i quarti sembra dietro l'angolo per gli uomini di Italiano, è infatti a un rasoterra 1,08, si sale a 7,50 per quello dei padroni di casa. (ANSA).