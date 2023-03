Osimhen, Premier? Ora la Serie A è il massimo per me

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - "Gioco in uno dei cinque migliori campionati d'Europa ed è un onore per me. La Premier League è considerata da molti la migliore, ma ora sono in Italia, un paese dove si gioca un calcio diverso, molto fisico, e in questo l'Italia è il massimo per me". Lo ha detto Victor Osimhen che oggi a Roma ha ricevuto il premio "miglior atleta straniero in Italia" dalla Stampa Estera commentando le voci che lo vorrebbero in Premier League il prossimo anno. "Da calciatore, quando arrivi a Napoli ti innamori ancora di più di questo sport - ha aggiunto - Voglio restituire alla città e ai tifosi l'amore che mi hanno dato da quando sono arrivato nel 2020". Parlando di Spalletti invece ha concluso: "Dal suo arrivo è stato importante per il mio sviluppo, per migliorarmi. Ricordo che mi parlò subito e mi disse che sarei stato molto importante per questa squadra. Io devo dirgli un grande 'grazie', se sto giocando da top player è anche per merito suo, per i miglioramenti che ho avuto grazie a lui. E spero di continuare così". (ANSA).