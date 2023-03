Calcio: Juventus battuta 1-0, la Roma aggancia il Milan

(ANSA) - ROMA, 05 MAR - La Roma batte di misura la Juventus nella sfida dell'Olimpico ed aggancia il Milan al quarto posto, appaiata a 47 punti ai rossoneri. La partita, non bella e molto tattica soprattutto nel primo tempo, è decisa da un gran tiro dalla distanza del difensore Gianluca Mancini. Espulsione lampo per lo Juventino Kean, entrato in campo all'89' al posto di Cuadrado ed allontanato dall'arbitro dopo pochi secondi per un fallo di reazione. (ANSA).