Juve, Danilo rinnova fino al 2025

(ANSA) - TORINO, 02 MAR - Danilo proseguirà la sua avventura in bianconero, la Juventus ha ufficializzato il rinnovo di contratto fino al 2025. Dopo il gol del momentaneo 2-2 nel derby contro il Torino, una rete definita "fondamentale" dal tecnico Massimiliano Allegri, il brasiliano può ora festeggiare per la firma sul nuovo legame. "Dani, in due parole, è una splendida certezza. E da oggi, ancora di più!" si legge nel comunicato del club bianconero. Danilo, arrivato sotto la Mole nell'estate del 2019, resterà quindi altri due anni in bianconero. (ANSA).