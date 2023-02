Premier League: Arsenal - Manchester City vale la leadership

Battendo l'Aston Villa 3-1 in uno dei due incontri della 23/a giornata di Premier League, il Manchester City si è avvicinato alla capolista Arsenal ed ora c'è la sfida diretta tra le prime due in classifica di Premier League. Il City campione in carica ha nel mirino i Gunners, che però hanno giocato una partita in meno. Al terzo posto c'è il Manchester United, vincitore in casa del Leeds (2-0) consolidando la posizione davanti al Newcastle. Lo United ha avuto la meglio sui Pavoni ma ha dovuto aspettare il finale della ripresa per trovare la via del gol grazie a Rashford, autore di nove reti nelle ultime dieci giornate, e del 18enne Garnacho. Prossimi a sfidare giovedì il Barcellona al Camp Nou in Europa League, i Red Devils hanno dimostrato di poter essere solidi ed efficace nonostante le assenze di Casemiro ed Eriksen.

Poker del Leicester al Tottenham che è franato dopo il vantaggio al 14' pt dell'uruguagio Bentancur. Mendy (23' pt), Maddison (25' pt), Iheanacho (49' pt) e Barnes (36' st) hanno sotterrato la squadra di Antonio Conte. Il Chelsea ha pareggiato nel derby londinese disputato sul campo del West Ham United (1-1), stesso risultato per il Brighton di Francesco De Zerbi, sempre a Londra, ma contro il Crystal Palace.

Il quadro completo della 23/a giornata (RISULTATI E CLASSIFICA)

West Ham-Chelsea 1-1

Arsenal-Brentford 1-1

Crystal Palace-Brighton 1-1

Fulham-Nottingham 2-0

Leicester -Tottenham 4-1

Southampton-Wolves 1-2

Bournemouth-Newcastle 1-1

Leeds-Manchester Utd 0-2

Manchester City-Aston Villa 3-1

Liverpool-Everton lunedì 2-0