Premier League: sconfitto l'Arsenal, il Manchester City si impone 3-1

Il Manchester City aggancia l'Arsenal in vetta alla Premier League a 51 punti battendo i Gunners 3-1 all'Emirates Stadium di Londra nel big match di mercoledì sera, 15 febbraio, valido per il recupero della 12esima giornata. La squadra di Guardiola passa al 24' con De Bruyne che sfrutta un errore di Tomiyasu e poi batte Ramsdale con un pallonetto. Nel finale di prima frazione arriva il pari dei Gunners con Saka (lo stesso che sbagliò il penalty decisivo agli Europei dando il via al trionfo azzurro) che trasforma un calcio di rigore. Nella ripresa però il City prende il largo con i gol di Grealish (72') e Haaland (82').

Poker del Leicester al Tottenham che è franato dopo il vantaggio al 14' pt dell'uruguagio Bentancur. Mendy (23' pt), Maddison (25' pt), Iheanacho (49' pt) e Barnes (36' st) hanno sotterrato la squadra di Antonio Conte. Il Chelsea ha pareggiato nel derby londinese disputato sul campo del West Ham United (1-1), stesso risultato per il Brighton di Francesco De Zerbi, sempre a Londra, ma contro il Crystal Palace.

Il quadro completo della 23/a giornata (RISULTATI E CLASSIFICA)

West Ham-Chelsea 1-1

Arsenal-Brentford 1-1

Crystal Palace-Brighton 1-1

Fulham-Nottingham 2-0

Leicester -Tottenham 4-1

Southampton-Wolves 1-2

Bournemouth-Newcastle 1-1

Leeds-Manchester Utd 0-2

Manchester City-Aston Villa 3-1

Liverpool-Everton lunedì 2-0