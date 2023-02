Hateboer, operazione riuscita, la stagione è finita

(ANSA) - BERGAMO, 13 FEB - L'Atalanta ha definito "perfettamente riuscito", in un comunicato, l'intervento di ricostruzione in artroscopia del legamento crociato anteriore del ginocchio destro di Hans Hateboer.

Il ventinovenne laterale olandese si era infortunato sabato sera nell'anticipo di campionato in casa della Lazio ed è stato operato nella clinica Villa Stuart a Roma dal professor Pier Paolo Mariani. "Il calciatore inizierà da subito il percorso riabilitativo", chiosa la nota. Per lui stagione comunque finita. (ANSA).