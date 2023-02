Serie A: l'Empoli agguanta il pareggio Con lo Spezia finisce 2-2

Empoli-Spezia 2-2 LA CRONACA

Al 25' lo Spezia passa in vantaggio con Verde su rigore. Lo stesso Verde raddoppia al 31': Ismajli e Akpa-Akpro si scontrano e spianano la strada al mancino che si insacca all'incrocio dei pali.

Cambiaghi accorcia le distanze per l'Empoli al 71', con un sinistro dall'interno dell'area di rigore che fulmina Dragowski. Vignato mette a segno la rete del pareggio nei minuti di recupero.

Empoli in 10 dal 21' per l'espulsione di Parisi. Nello Spezia viene espulso Esposito al 49', ristabilendo la parità numerica.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi (15' st Stojanovic), Ismajli, Luperto, Cacace; Akpa Akpro (15' st Piccoli), Marin, Bandinelli (40' st Vignato); Baldanzi (26' pt Cacace); Cambiaghi, Caputo (40' st Satriano). (1 Perisan, 22 Ujkani, 4 Walukiewicz, 6 De Winter, 21 Fazzini, 32 Haas, 8 Henderson, 14 Pjaca). All.: Zanetti.

Spezia (3-5-2): Dragowski; Amian, Wisniewski; Nikolaou; Gyasi (19' st Holm), Bourabia, Esposito, Agudelo (33' st Cipot), Reca; Verde (7' st Ekdal), Shomurodov. (22 Marchetti, 40 Zovko, 16 Beck, 19 Krollis, 21 Ferrer, 30 Maldini). All.: Gotti.

Arbitro: Giua di Olbia.

Reti: 25' pt Verde (rig.), 32' pt Verde; 26' st Cambiaghi, 49' Vignato Angoli: 7-3 per l'Empoli. Recupero: 4' e 5'.

Espulsi: Parisi per fallo di mano in area, Esposito per doppia ammonizione. Ammoniti: Esposito per gioco falloso; Ekdal, Verde, Vicario, Nikolaou per comportamento non regolamentare. Spettatori: 7.871 (abbonati 6.513 ), incasso 66.195 euro (quota abbonati 37.212).